Magda Gessler zrobiła rewolucję w Opolu. Lokal nazywa się teraz Chrupiąca Kalarepa [ZDJĘCIA]

"Kuchenne rewolucje" zawitały do Opola. Popularna restauratorka Magda Gessler zmieniła oblicze Caverna Cafe, która działała przy skrzyżowaniu ulic Horoszkiewicza i Sosnkowskiego. Teraz restauracja nawiązuje do „oberiby”, co w gwarze śląskiej oznacza kalarepę. Z tego powodu nie tylko wystrój lokalu, ale też potrawy związane są z tym zielonym i chrupiącym warzywem. Co jeszcze zmieniła Magda Gessler? Przeczytajcie poniżej.