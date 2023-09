Michał Probierz, czyli polski Guardiola, został nowym trenerem reprezentacji Polski. Kibice tworzą śmieszne memy

Zobaczcie memy o Michale Probierzu, nowym selekcjonerze reprezentacji Polski

Ma jedno podstawowe zadanie: naprawić to, co zepsuł słynny portugalski trener Fernando Santos, czyli zacząć znowu wygrywać i awansować na Euro 2024.

Dlaczego Fernando Santos został zwolniony z posady trenera reprezentacji Polski

Tymczasem portugalski trener wniósł do reprezentacji tylko skwaszoną minę i machanie rękami po nieudanych zagraniach. Nie widać było, żeby miał jakikolwiek pomysł na lepszą grę.

Fernando Santos był selekcjonerem reprezentacji Polski od stycznia do września 2023 r, niecałe 8 miesięcy. Jego jedynym sukcesem są świetne zarobki. Żaden polski selekcjoner tyle nie zarabiał. Szacuje się, że w ciągu niecałych ośmiu miesięcy zarobił 2.5 miliona złotych. Nie przeprowadził się do Polski, przyjeżdżał do nas tyko na zgrupowania, na co dzień mieszkał w Portugalii.