Mieszanka Nysy straciła oszczędności życia. Oszuści wyłudzili od niej metodą "na wnuczka" 254 tysiące złotych!

Taki scenariusz rozegrał się w Nysie we wtorek 30 maja. Tego dnia, około godz. 16 w domu 83-letniej mieszkanki Nysy. zadzwonił telefon. Kobieta w słuchawce podawała się za synową nysanki. Poinformowała, że jej syn miał wypadek i pilnie potrzebują w związku z tym pieniądzy. Oszustka zapytała, ile seniorka posiada oszczędności, a następnie powiedziała, jak ma postępować i pod żadnym pozorem się nie rozłączać.

Oszuści zmieniają sposoby działania. Wszystko po to, aby wykorzystać ufność osób starszych i zdobyć pieniądze.

Zgodnie z przekazanymi instrukcjami mieszkanka Nysy zapakowała gotówkę do papierowej torby i czekała na podającego się za adwokata mężczyznę, który miał odebrać gotówkę. Oszust odebrał pieniądze i odszedł. Gdy po kilku godzinach nie otrzymała informacji, co się dzieje z jej synem, postanowiła się rozłączyć. Zadzwoniła do swojej synowej i po chwili okazało się, że padła ofiarą oszustów i straciła swoje całe oszczędności.

- Przypomnimy, aby rozmawiać z rodzicami i dziadkami, że są osoby, które mogą chcieć wykorzystać ich dobroć. Powiedzmy im jak zachować się w sytuacji, kiedy ktoś zadzwoni do nich z prośbą o przekazanie dużej ilości pieniędzy. Nie zapominajmy także o osobach starszych, o których wiemy, że mieszkają samotnie - podkreśla st. sierż. Janina Rudkowska

Co zrobić, żeby nie dać się oszukać?