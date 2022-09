Mieszkańcy nowego osiedla w Opolu sami zagrodzili drogę. Bo kierowcy kurzyli im pod oknami

Przez dziesięciolecia, zanim jeszcze deweloperzy zmienili oblicze tej części Opola, okoliczni mieszkańcy mogli dostać się ul. Poliwody np. na krytą pływalnię, do DPS-u dla Kombatantów, na osiedle Tęczowe czy do kościoła pw. św. Józefa. Była to chętnie uczęszczana trasa także przez rowerzystów czy właścicieli psów, którzy w ciszy i spokoju mogli tutaj odpocząć od zgiełku miasta.