Milionerzy z Wołowa. To był największy i najbardziej zuchwały napad na bank w PRL-u. Historia ma swój opolski wątek...

Awaria instalacji alarmowej zmusza dyrekcję banku w jednym z miasteczek na Dolnym Śląsku do pilnego wezwania właściciela tutejszego zakładu naprawiającego telewizory i radioodbiorniki, by usunął usterkę.

Kiedy rzemieślnik szuka przyczyn awarii, jeden z kasjerów otwiera skarbiec. Elektryk jest oszołomiony widokiem gotówki, od której aż uginają się półki szafy pancernej.

Momentalnie ogarnia go żądza zdobycia pieniędzy. To właśnie wtedy w jego głowie powstaje plan włamania do banku. Stopniowo zaczyna werbować wspólników, mamiąc ich perspektywą łatwego zarobku...