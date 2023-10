Mimo zapowiedzi w Kędzierzynie-Koźlu nie powstanie branżowe Centrum Umiejętności. Miało się specjalizować w żegludze śródlądowej

Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Kędzierzynie-Koźlu było projektem ważnym nie tylko dla szkoły, miasta czy powiatu.

- To przedsięwzięcie ważne dla regionu, ale i dla całej Polski. Uchwałą rządu została podjęta decyzja o wprowadzeniu Krajowego Programu Żeglugowego. Kompetencje w tym obszarze będą potrzebne - mówi Piotr Pancześnik, członek Zarządu Polskiego Klastra Rzecznego.

Krajowy Program Żeglugowy został opracowany przez Ministerstwo Infrastruktury. Zakłada przywrócenie do 2030 roku śródlądowego transportu wodnego poprzez – w pierwszej kolejności - inwestycje na Odrzańskiej Drodze Wodnej i na Drodze Wodnej Rzeki Wisły oraz wsparcie dla rozwoju rynku żeglugowego.

- Branżowe Centrum Umiejętności miało być jednostką samorządu. Jeżeli samorząd podejmuje decyzję, że nie wchodzi w ten temat, to żadnych komentarzy nie będę miał. Mogę powiedzieć, że szkoda – podsumowuje Piotr Pancześnik. - Myślę, że sprawa nie jest całkowicie przegrana. Będzie potrzeba tego typu działania. Być może trzeba będzie wrócić do tematu i zrealizować go. Być może w następnej transzy uda się takie centrum powołać w Kędzierzynie, bo są tradycje i potencjał rozwojowy regionu, szczególnie Kędzierzyna. Mam tylko nadzieję, że samorząd się zreflektuje. Wierzę, że na decyzję samorządu nie miała wpływu bieżąca polityka.