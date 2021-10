Młode uchatki z opolskiego zoo po raz pierwszy pływały z całą rodziną! Jak sobie poradziły? [ZDJĘCIA]

- Zaczynały od poziomu wody wynoszącego około 15 centymetrów. Każda uchatka wchodziła do basenu ze swoją mamą, a my obserwowaliśmy jak sobie radzą - mówi Anna Włodarczyk, asystentka działu hodowlanego. - Młode robiły to chętnie, choć początkowo zabawa bardziej przypominało taplanie niż pływanie. Później, gdy woda miała 50-60 centymetrów, zaczęły aktywnie pływać i wychodziło im to bardzo sprawnie. Musiały też, zanim pozwoliliśmy im wejść do dużego basenu, nauczyć się wskakiwać i wyskakiwać z wody.

Od piątku (1 października) młode pływają z ojcem i drugim dorosłym samcem, którego można oglądać w dużym, zewnętrznym basenie.

- Dorosłe samce ważą grubo ponad 100 kilogramów. Maluchy muszą potrafić w porę usunąć się im z drogi, bo taki potężny samiec mógłby nie zauważyć młodego i przycisnąć go do ściany czy do drzwi prowadzących do budynku - mówi asystentka działu hodowlanego. - Takich sytuacji bardzo się obawiamy, dlatego oswajanie z wodą i resztą stada przebiega wieloetapowo. Młode muszą być sprytne i szybkie, by w porę mogły zareagować.