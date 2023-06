Można zdobyć pieniądze na realizację projektów m.in. kulturalnych, sportowych czy edukacyjnych. Do podziału jest kwota 3 mln zł

Kolejna edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego została zainaugurowana w poniedziałek 12 czerwca.

Do 6 lipca można zgłosić swój pomysł, który będzie sfinansowany z budżetu Województwa Opolskiego i realizowany w 2024 roku.

Przedsięwzięcie może zgłosić każdy mieszkaniec województwa bez względu na wiek – a jeśli zgłaszający ma mniej niż 16 lat, musi mieć zgodę opiekuna prawnego.

Można także zgłosić zadania o zasięgu subregionalnym (obejmującym co najmniej 2 powiaty) lub powiatowym (obejmującym jeden powiat lub miasto Opole).

– Nasi realizatorzy często nam opowiadają, że czekali na takie pieniądze i daje im to niesamowity impuls do działania – podkreśla marszałek. - Wiemy, że szczególnie przy orkiestrach dętych i ochotniczych strażach pożarnych to są pieniądze, które powodują niesamowity rozwój umiejętności, jakości oraz budowania świetnych programów artystycznych. Mamy 3 miliony złotych w szóstej edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Do tej pory zbliżyliśmy się już do pół miliona głosujących, a w tej edycji liczymy, że liczba głosujących będzie jeszcze większa.