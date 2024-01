Blisko trzy miliony złotych na opolski sport. W urzędzie marszałkowskim w Opolu podpisano umowy

– Środki zostaną rozdysponowane szeroko, bo 2,250 mln zł to pieniądze głównie na Opolskie Biuro Sportu, ponieważ tam obsługujemy 37 związków sportowych, kadry, wyjazdy na Mistrzostwa Polski oraz gratyfikacje. Druga rzecz, skromniejsza, bo to będzie kwota 350 tysięcy złotych, to są Ludowe Zespoły Sportowe – szereg imprez, w tym trzy krajowe na terenie województwa opolskiego – wymieniał przewodniczący Gerard Halama.

Z kolei wicemarszałek Zbigniew Kubalańca, który w naszym regionie odpowiada właśnie za sport, podkreślał rolę sportu dziecięcego w późniejszym sporcie dorosłych.

– Przekazane środki zostaną przeznaczone na to, co najistotniejsze, czyli na sport dzieci i młodzieży, a więc podstawę, jeżeli chodzi o piramidę szkolenia. Jeżeli nie docenimy tych dzieci na starcie, ich przygody w sporcie szkolnym, to później one nie złapią już tej pasji i nie będą uprawiały sportu – mówił wicemarszałek Zbigniew Kubalańca.