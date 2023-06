Na liście najpopularniejszych pisarzy w Polsce króluje pisarz z Opola. Remigiusza Mroza można będzie spotkać na Festiwalu Książki w Opolu

Dla mieszkańców Opola ta książkowa lista przebojów ma szczególny smak, ponieważ jest na niej pisarz z Opola! Mało tego, Remigiusz Mróz jest na pierwszym miejscu rankingu ulubionych pisarzy. Ba, wyprzedza Sienkiewicza i Mickiewicza!

Już czwarty rok z rzędu najpoczytniejszym autorem w Polsce jest pisarz z Opola! Remigiusz Mróz, 36-letni pisarz z Opola jest fenomenem, jeśli chodzi o ogromną liczbę pisanych książek. Jest także najlepiej zarabiającym pisarzem w Polsce.

- To już kolejny rok z rzędu, w którym nie mogę uwierzyć w to, co widnieje na górze zestawienia najpopularniejszych autorów w Polsce. I tak jak co roku, naprawdę nie wiem, co powiedzieć. Poza jednym: dziękuję – komentuje Remigiusz Mróz.

- Kiedy sześć lat temu debiutowałem na podium, przede mną mościli się Stephen King i mój serdeczny kolega po piórze, z którym od czasu do czasu chodzimy na wino, Henryk Sienkiewicz – dodaje żartobliwie Remigiusz Mróz. - W kolejnym roku King uprzejmie zrobił mi miejsce, Henryk trwał jednak uparcie na swojej pozycji. Od czterech lat zaś moje nazwisko ląduje na pierwszym miejscu. Wciąż nie wiem, jak to możliwe, szczególnie wziąwszy pod uwagę liczbę nowych powieści, które Henryk corocznie wydaje. Kiedy on znajduje czas na inne rzeczy? Czy on w ogóle śpi?