Na stacji Opole Główne pociągi miały kilkugodzinne opóźnienia. Pasażerowie są wściekli

Opóźnienia miały m.in. składy z Przemyśla do Szczecina, z Krakowa do Kołobrzegu, czy z Lublina do Wrocławia.

- Dziś jadę do sanatorium w Inowrocławiu. Na dworcu jestem od godziny 11:00. Mój pociąg miał odjechać przed 12:00 i ma już dwie godziny opóźnienia – mówi mieszkanka Opola. – Najgorsze jest to, że nie wiemy, ile tak naprawdę wyniesie finalnie. Co innego pojawia się na tablicy na dworcu, a co innego na aplikacji PKP w telefonie. W moim przypadku pierwsza wskazuje na 150 minut opóźnienia, a druga na 180 minut.