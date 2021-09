Nabożeństwo ze świecami na Górze św. Anny. Zobacz zdjęcia z uroczystości Podwyższenia Krzyża

Na początku nabożeństwa do wypełnionej wiernymi groty w procesji przyniesiono wielki oświetlony krzyż. Od zamykających procesję biskupów uczestnicy zapalili świece. Po dłuższej chwili cała grota wypełniła się światłem. Razem z biskupami opolskimi – Andrzejem Czają, Pawłem Stobrawą i Rudolfem Pierskałą – nabożeństwu przewodniczył bp Antoni Reimann, franciszkanin na co dzień pracujący w Boliwii.

Pielgrzymki parafialne przyjechały na obchody z procesyjnymi krzyżami i sztandarami. Najczęściej nosiły je dzieci Maryi.

Marta Golec jest marianką w parafii Opole – Półwieś. Razem z koleżankami niosła sztandar swojej wspólnoty Matką Bożą.

- Marianką jestem od czterech lat – mówi. - To są nasze pierwsze obchody. Na co dzień ten sztandar służy nam w naszej parafii. Jest nas we wspólnocie marianek 25.