Najpiękniejsze króliki naszych internautów. Te "uszaki" wyglądają przecudownie

Króliki to nie tylko symbol kojarzący się ze świętami, ale przede wszystkim piękne i pasjonujące zwierzęta. Naszą uwagę zwróciła grupa utworzona na Facebooku o nazwie "Króliki <3". Nie jest to jedynie zwyczajna społeczność skupiająca wokół siebie ludzi o tej samej pasji - to przede wszystkim środowisko, którym zależy na edukacji. Stworzone z myślą, aby uczyć i nabywać wspólnego doświadczenia, dzielić się radami i opiniami oraz uzyskiwać wsparcie.