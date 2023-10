Nie jest bezpiecznie na opolskich drogach. W Dąbrówce Łubniańskiej osobówka uderzyła w drzewo, a koło Straduni karetka wpadła do rowu Anna Gryglas

Piękna pogoda zachęca nie tylko do spacerów, ale także do podróży. Z tego powodu służy ratunkowe mają co robić. Do południa na opolskich drogach doszło do co najmniej dwóch zdarzeń.