Nietrzymanie moczu dotyka nawet 40 proc. osób. W opolskim NFZ można było bezpłatnie się przebadać

Uroginekologia to dział, który w Polsce dopiero raczkuje i jest jeszcze mało znany. Jak podkreśla Anna Honisch, fizjoterapeutka w opolskim Euromedyku, wiedza na temat nietrzymania moczu też jest niewielka.

- Większość pacjentek czy pacjentów, bo ona dotyka też mężczyzn, nie wie, że jest to choroba. Należy traktować ją jak każdą inną chorobę, jest do wyleczenia. Wiele osób myśli, że z różnych powodów tak ma być: bo tak jest z wiekiem, po porodzie, czy po problemach z prostatą. Pacjenci nie wiedzą, do jakiego mają iść lekarza. Ważne jest, żeby naświetlać pacjentom problem i tłumaczyć, że jest on do wyleczenia – mówi.