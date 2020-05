Niższe etaty i pensje. Epidemia koronawirusa bije nas po kieszeni

W ramach tarczy antykryzysowej rząd dofinansowuje wynagrodzenia pracowników i opłaca część składek na ubezpieczenia społeczne maksymalnie przez 5 miesięcy.

Jak informuje wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Renata Cygan, dotychczas złożono na Opolszczyźnie 1215 takich wniosków, które dotyczą 124 910 pracowników.

Ogółem przedsiębiorcy starają się o dofinansowanie wysokości prawie 162 mln złotych.

Jak zastrzega dyrektor Renata Cygan, te dane trzeba jednak pomniejszyć o około 30 procent, bo bardzo często w składanych wnioskach są błędy i wniosek trzeba ponowić, a wtedy system komputerowy traktuje go jako zupełnie nowe zgłoszenie.

To oznacza, że firmy starają się o rządowe dofinansowanie do ok. 90 tysięcy miejsc pracy w województwie opolskim.

Według GUS w marcu mieliśmy na Opolszczyźnie 106 tysięcy miejsc pracy w sektorze przedsiębiorstw (produkcji, budownictwie, usługach, administracji). Tak więc o rządowe dofinansowanie starają się prawie wszyscy pracodawcy.