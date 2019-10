Nordic Walking Opole. Miłośnicy marszu z kijkami na wyspie Bolko!

Do wyboru uczestnicy mieli marsz lub bieg przełajowy na trasach 5 km i 10 km oraz 200 m dla dzieci oraz 200 m dla osób niepełnosprawnych z opiekunami. Punkty zdobyte w rywalizacji dołączone będą do rywalizacji drużyn.

Co ciekawe do zmagań przystąpili chętni z wielu ościennych regionów i takich miast jak m. in. Kalisz, Nowa Ruda, Trzcianka czy Zawiercie.

Ponadto po zakończeniu całego cyklu wyłoniony zostanie najlepszy walker i walkerka południa kraju, następnie pomogą one porównać formę z innymi w ogólnym rankingu rozgrywanego w ramach Korony - Pucharu Polski w Nordic Walking NWPL.

To nie jedyny aspekt opolskiego odcinka. Można było dowiedzieć się jak w ogóle chodzić, by przynosiło to korzyści zdrowotne oraz jakich podstawowych błędów unikać.

Ponadto w programie: porady dietetyczne i treningowe, pomiary składu masy ciała, cukru i ciśnienia, maraton zumby, pokazy dogfrisbee, pokaz pierwszej pomocy, pokaz komór hiperbarycznych itp.