Nowa akcja pomocy na Opolszczyźnie. Kurierzy społeczni pomogą seniorom

Chętni po pomoc mogą się też sami zgłaszać do lokalnych Ośrodków Pomocy Społecznej. Mogą to być np. osoby posiadające stałą emeryturę i dotychczas nie korzystające z wsparcia socjalnego. Należy pamiętać jednak, że akcja jest skierowana do faktycznie potrzebujących pomocy i niesamodzielnych.