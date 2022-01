Od czwartku 87 tysięcy opolskich uczniów od piątej klasy wzwyż będzie uczyło się zdalnie. Potrwa to do końca lutego

- Taki podział mógł wymyślić tylko ktoś, kto nie zna organizacji pracy w szkołach podstawowych - uważa Dorota, nauczycielka historii w szkole w Opolu. - W klasach I-III uczą praktycznie tylko wychowawcy, ale od klasy IV jest już podział na przedmioty. Na lekcje z klasą czwartą będę musiała przychodzić do szkoły. Lekcje ze starszymi klasami mam odbywać zdalnie. To jest kłopot organizacyjny, zwłaszcza, że lepszy sprzęt do nauki zdalnej mam w domu - mówi nauczycielka.

- Wiadomo było, że liczba zakażeń będzie lawinowo rosła. Po co było wracać do szkół po świętach? W ostatnich dniach coraz więcej klas było na zdalnym z powodu kwarantanny. Lepiej było zaczekać, aż się szczyt pandemii przewali i wrócić do nauki stacjonarnej dopiero z początkiem marca - mówi Małgorzata, matematyczka w kędzierzyńskim liceum.

Zdalne nauczanie potrwa do zakończenia ferii we wszystkich województwach, czyli do końca lutego. Opolska młodzież wróci do nauki w połowie lutego. W praktyce oznacza to dwa tygodnie pracy w tej formie.

W środę na Opolszczyźnie z nauki zdalnej korzystało ok. 20 tys. uczniów, co stanowi 14,5 procent szkolnej społeczności. Całkowicie zdalnie pracowało 40 placówek (niecałe 3 procent). W innej formie, niż stacjonarna, funkcjonowano 557 placówek, co stanowi 40 procent wszystkich opolskich szkół i przedszkoli.