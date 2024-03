Od dziś zmiany w rozkładzie jazdy autobusów MZK Opole. Zmiany dotyczą aż trzech linii

- Modyfikacje zostały wprowadzone na wnioski pasażerów – informuje Ewelina Laxy, rzeczniczka prasowa Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Opolu. - Zmiany mają również na celu podniesienie punktualności jazdy.

I tak na linii nr 7 MZk Opole zmniejszone zostają międzyprzystankowe czasy odjazdów z osiedla Metalchem do pętli przy ul. Pużaka. Dodatkowo kurs rozpoczynający się dotychczas o godzinie 16.08 z przystanku Złota-Dworzec Grotowice-Pętla do przystanku Prószkowska-Politechnika zostanie przesunięty na godzinę 16.12. Kurs rozpoczynający się o 17.08 z przystanku Złota-Dworzec Grotowice-Pętla do przystanku Prószkowska-Politechnika będzie rozpoczynał się później – o godzinie 17.13 i nie będzie kursował przez Park Przemysłowy Metalchem. Podobnie wariant kursu z 22.55 z przystanku Złota-Dworzec Grotowice-Pętla do Chabrów-Szkoła - również nie będzie kursował przez Park Przemysłowy.

Na linii nr 12 zmienią się międzyprzystankowe czasy przejazdów na odcinku pomiędzy przystankami Wspólna 8 – Wrocławska C.H. – Północna I-Pętla. Zmiany będą obowiązywały w obu kierunkach.