Od przemysłu przez archeologię do ułanów. Muzeum Śląska Opolskiego zaprasza na ciekawe imprezy

Sobota (17.06) w muzeum stoi pod znakiem przemysłu cementowego. Wszystko za sprawą dwóch wycieczek organizowanych tego dnia. Pierwsza, piesza, do rozpocznie się o godzinie 10.00 spod gmachu muzeum i będzie wieść starym miastem do Kamionki Odra I, a następnie uczestnicy zostaną oprowadzeni po Cementowni Odra.

- Oprócz wykładu, ułani obiecali nam, że każdy kto będzie mieć ochotę będzie mógł chwycić w dłoń oryginalną ułańską szablę i sprawdzić jak niezwykle ostry jest to oręż – zachęca Michał Grocholski z Muzeum Śląska Opolskiego.

- Na pierwszą piesza wycieczkę niestety nie ma już miejsc, zainteresowanie przemysłową historią miasta jest bardzo duże, ale na rajd rowerowy przyjmujemy jeszcze zgłoszenia. Trasa 37 km wydaje się być długa, ale tempo będzie dostosowane do wszystkich uczestników, po drodze będziemy robić częste przerwy, przewidzieliśmy także posiłek, cały rajd planujemy zakończyć około godziny 14.00 – mówi Michał Grocholski.

Druga wycieczka wystartuje o 9.00. Będzie to rajd rowerowy liczący niemal 40 km, a jego uczestnicy zobaczą pozostałości po większości opolskich cementowni, zwiedzą także jedyną działającą nadal Cementownię Odra.

W niedzielę (18.06) muzeum zaprasza do udziału w Europejskich Dniach Archeologii. Z tej okazji organizuje warsztaty archeologiczne „Od wykopu do gabloty”, które skierowane są do uczniów szkół podstawowych.