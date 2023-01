Odra Opole czyści szatnię i sprowadza kolejnych zawodników! [NAZWISKA, KOMENTARZ]

Zmiana planów względem letniego okienka

Po zaledwie kilku miesiącach dwóch z pozyskanych w letnim okienku transferowym zawodników już może pożegnać się z Odrą. Mowa m.in. o Szymonie Łapińskim, który wystąpił w 10 spotkaniach w niebiesko-czerwonych barwach. Był to zawodnik bardzo nieregularny. Momenty, w których ukazywała się wizja, ambicja, branie na siebie odpowiedzialności za rozegranie, przeplatały się z totalnym rozmyciem, wtopieniem się w tłum na tyle skutecznie, żeby przestać go zauważać. Rzecz jasna gorszych chwil było więcej, natomiast drużynie najpierw Piotra Plewni, a później Adama Noconia, moim zdaniem brakowało właśnie takiego ofensywnie usposobionego, kreatywnego zawodnika, nawet pomimo wahań formy. Tym bardziej, że Maciej Makuszewski jest kontuzjowany.

Nieraz widzieliśmy go na skrzydłach, ale pełnił też rolę środkowego ofensywnego pomocnika, którego zadaniem było podholowanie, utrzymanie i rozegranie piłki również w środkowej tercji, nie tylko na bokach, jak ma to miejsce zazwyczaj w przypadku Odry. Wydaje się jednak, że skoro piłkarz wychodzi na boisko w ośmiu meczach z rzędu (wliczając puchar Polski), później występuje w spotkaniu ze Skrą Częstochowa i Puszczą Niepołomice, a następnie znika na kolejnych pięć meczów i klub informuje, że gracz może sobie szukać nowego miejsca pracy… być może doszło do konfliktu, który eskalował. A w myśl zasady, że żaden piłkarz nie jest większy od klubu, decyzja mogła być tylko jedna. Choć jej motywy to jedynie domysły.