Odra Opole przegrała sparingowy mecz z Miedzią Legnica

Spotkanie już na początku ułożyło się lepiej dla zespołu z Legnicy, który spadł z PKO Ekstraklasy i w sezonie 2023/24 będzie jednym z rywali Odry w Fortuna 1 Lidze. Po raz pierwszy znalazł się on na prowadzeniu w 16. minucie. Wtedy to bezpośrednio z rzutu wolnego znakomicie przymierzył Florian Hartherz. Po jego strzale piłka wpadła do bramki, odbijając się jeszcze po drodze od poprzeczki.

Taki wynik utrzymywał się bardzo długo. Uległ jednak zmianie w 82. minucie, kiedy to gola dla Odry zdobył Michał Bednarski. Co godne zauważenia, uczynił to w trzecim sparingu z rzędu. Wcześniej trafiał również w wygranych przez opolan potyczkach kontrolnych z Widzewem Łódź (2:0) i Podbeskidziem Bielsko-Biała (1:0).