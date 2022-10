Opolanie ruszyli po opał do lasów. Gałęziówka i chrust cieszą się wielką popularnością

Stosunkowo tanim paliwem jest także drewno opałowe, sprzedawane także przed leśnictwa Państwowego Gospodarstwa „Lasy Państwowe”. Drzewo opałowe kosztuje ok. 200 – 250 złotych za metr sześcienny, w zależności od rodzaju. Niewielkie różnice w cenach występują także pomiędzy nadleśnictwami.

- Zainteresowanie drewnem opałowy jest w tym roku bardzo duże. To co pozyskujemy na ten cel sprzedajemy na bieżąco, czasem trzeba poczekać 2 – 3 tygodnie – mówi Andrzej Kwarciak z Nadleśnictwa Prudnik. – Oferujemy też możliwość samodzielnego wyrobu drewna. Wystarczy zgłosić się do nadleśniczego, który wskaże drewno do samodzielnego pozyskania.