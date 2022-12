Opolanie tłumnie przyszli kibicować biało-czerwonym w Strefie Kibica w Stegu Arenie. Polska przegrała 1:3 z Francją na mundialu w Katarze

- Trzymamy kciuki za naszych, ale jesteśmy realistami. Niech po prostu zagrają dobry mecz - mówił Paweł Kamiński, który do Strefy Kibica przyszedł z kolegami z uczelni.

- Jestem tu, bo to historyczne wydarzenie. Całe pokolenie nie miało okazji zobaczyć Polaków w 1/8 finału mistrzostw świata. Nastawiam się na duże emocje i dobre sportowe widowisko. Wynik... No cóż, trzeba nam cudu - uważa Zdzisław Głowacki.

- Nasi nie mają nic do stracenia. Nie ma co kalkulować, liczyć na to, że inni coś nam załatwią. Może to uwolni potencjał naszej drużyny i zobaczymy znacznie lepszy mecz, niż z Argentyną - dodała Barbara Maksym, która w gronie przyjaciół tak świętowała swoje imieniny.

Polska przegrała z Francją 1:3. Gola dla Polski strzelił Robert Lewandowski.

Polska odpadła z mistrzostw świata w piłce nożnej, ale dotarła do 1/8 finału (czyli do grona 16 najlepszych reprezentacji na świecie) po raz pierwszy od 1986 roku!