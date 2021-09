Opole. Dzikie wysypisko tuż przy rynku. Mieszkańcy: "Tak źle jeszcze nie było!" [ZDJĘCIA]

Opolanin wskazuje, że obok kontenerów oraz przy terenach zielonych zalegają worki pełne najróżniejszych śmieci, pudła i kartony, a także odpady gabarytowe, jak krzesła, kawałki mebli czy zniszczony sprzęt AGD.

- Jakiś czas temu na podwórku były wymieniane rury ciepłownicze, stąd wiele części terenu było niedostępnych. Kontenery przestawiano ludziom pod okna, smród był niesamowity. Ale to, co się tutaj teraz dzieje, przechodzi ludzkie pojęcie. Przecież to jest podwórko w ścisłym centrum starego miasta, rzut kamieniem od ratusza! - denerwuje się pan Krzysztof.