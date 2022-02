Opole. Poważnie poturbowany Nikon nie ma szans na adopcję. Jedyną nadzieją dla młodego kota jest operacja

- To młody, przyjazny kocurek. Mógłby wnieść mnóstwo radości do rodziny, do której trafi, ale by zawalczyć o adopcję musi przejść operację - mówi Dorota Skupińska, kierowniczka Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Opolu. - Nikon to czysty kot, który swoje potrzeby załatwia do kuwety. Niestety obrażenia sprawiły, że popuszcza mocz i kał. Jedyną nadzieją jest kosztowna operacja. Bez niej kot zapewne spędził całe życie u nas.