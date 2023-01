Opolscy leśnicy zapraszają do współpracy wszystkich mieszkańców regionu. W jako sposób można się zgłosić?

Jak podkreśla Lidia Bocianowska, zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Opole, zawsze chętnie biorą udział w akcjach, gdzie zwiększana jest świadomość środowiskowa.

- Od lat organizowane jest narodowe sadzenie drzew „SadziMy” pod patronatem Prezydenta RP, podczas którego każdy chętny otrzymuje darmową sadzonkę i może posadzić swoje drzewo – tłumaczy Lidia Bocianowska.

Choinkobranie Opole 2022 Marcin Żukowski

Przed Świętami Nadleśnictwo zorganizowało akcję choinkobrania. Do lasu przyjeżdżały całe rodziny, które wspólnie wybierały, wycinały i transportowały drzewka do samochodu. Akcja była okazją do współpracy z organizacjami pozarządowymi. Opolskie Centrum Leczenia i Rehabilitacji Dzikich Zwierząt "Avi" przywiozło puchacza, który jest wykorzystywany do celów edukacyjnych. Natomiast klub ojcowski tato.net z Opola zorganizował warsztaty tworzenia stroików świątecznych. A wszystko w świątecznej atmosferze.