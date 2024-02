Opolska policja rozbiła mafię przemycającą uciekinierów z Afryki i Bliskiego Wschodu. Autostrada A4 jest drogą tranzytową przemytników ludzi

Przemytnicy przewożą ludzi do Niemiec. Ich ulubiona drogą tranzytową jest autostrada A4 , ponieważ w dużym ruchu łatwiej uniknąć wpadki.

W marcu 2023 r. zatrzymano do kontroli busa, w którego zaciemnionej pace siedziało nieludzko stłoczonych 19 Syryjczyków , nie posiadających żadnych dokumentów potwierdzających, że moją prawo przebywać na terytorium Polski.

W trakcie rozpracowywania grupy okazało się, że jeden z transportowanych mężczyzn padł ofiarą rozboju. Policjanci dotarli do poszkodowanego obywatela Somalii. Nie miał on wystarczającej ilości gotówki, aby zapłacić za przemyt, więc został przez przemytników pobity i okradziony. Jego życie uratowało to, że znalazł schronienie w jednym z Ośrodków dla Cudzoziemców w Polsce.