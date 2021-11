Opolskie gminy wygrywają miliony złotych w rządowych konkursach szczepionkowych

W tym pierwszym konkursie brano pod uwagę najwyższy poziom wyszczepienia mieszkańców przeciw koronawirusowi, w drugim liczbę osób zaszczepionych od sierpnia do końca października.

W Branicach preparat przyjęło tej pory ponad 54 proc. mieszkańców, to najwyższy odsetek ze wszystkich opolskich gmin mających mniej niż 30 tys. mieszkańców.

- Dzięki temu dostaniemy milion złotych w konkursie "Najbardziej odporna gmina" - mówi Sebastian Baca, wójt Branic.

Gmina triumfowała też w konkursie na liczbę wyszczepionych mieszkańców od sierpnia do końca października, i za to trafił do niej kolejny milion. Skąd takie zainteresowanie szczepieniami w podgłubczyckich Branicach?

- Mobilizowaliśmy wszystkich mieszkańców, apelowaliśmy do nich i udało się - cieszy się Sebastian Baca.

Dwa miliony gmina Branice przeznaczy m.in. na budowę wodnego placu zabaw, remont dziedzińca w szkole podstawowej im. Marii Dąbrowskiej oraz wyposażenie pawilonu na stadionie w Branicach.