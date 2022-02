Opolskie. Ruszyło internetowe głosowanie na Marszałkowski Budżet Obywatelski. Jakie są propozycje? Krzysztof Strauchmann

Budżet obywatelski jest zawsze szansą na zdobycie pieniędzy dla organizatorów różnego rodzaju imprez kulturalnych. Fabian Miszkiel

Mieszkańcy Opolszczyzny po raz czwarty mieli okazję zgłosić swoje pomysły do konkursu organizowanego przez urząd marszałkowski. Jak wszystkie budżety obywatelskie ma on charakter plebiscytu. Do 25 lutego możemy głosować na wybrane projekty. W katalogu są wydarzenia kulturalne i sportowe – występy, festiwale, obchody rocznicowe.