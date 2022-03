Opolskie szkoły i przedszkola przygotowują się na przyjęcie dzieci z Ukrainy. Prócz nauki ważna będzie także integracja

Dzieci w wieku 7-18 lat mogą nieodpłatnie uczyć się w polskich szkołach, a brak znajomości języka polskiego nie stanowi formalnej przeszkody. Uczniowie z Ukrainy mogą uczestniczyć w nieodpłatnych lekcjach języka polskiego organizowanych przez szkołę oraz zostać objęte opieką psychologiczno-pedagogiczną z związku z doświadczeniem migracyjnym.

- Zajęcia w szkołach dla uczniów z Ukrainy nie muszą być typowymi lekcjami. Najważniejsze to zapewnić im możliwość kontynuacji nauki i - nie ma co ukrywać - w ten sposób odciążyć je psychicznie. Chodzi o to, by dzieci w miarę możliwości oderwały się od trudnych doświadczeń i spróbowały aktywności, które mogą przynieść im radość - tłumaczy Aleksander Iszczuk, naczelnik wydziału oświaty w opolskim ratuszu.