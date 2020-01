Orszak Trzech Króli 2020 Opole. Przemarsz przez miasto i kolędowanie

- Orszak Trzech Króli to jest dobra tradycja – uważa bp Rudolf Pierskała. - Szczególna okazja, aby 6 stycznia zgromadzić się razem. Hasło tegorocznego orszaku to słowa „Cuda, cuda ogłaszają”. Pochodzi on z kolędy „Dzisiaj w Betlejem”. Patrząc od strony religijnej, cud Bożego Narodzenia ogłosili aniołowie pasterzom. My też chcemy cud narodzenia Pana Jezusa i cud przyjścia Trzech Króli do Dzieciątka ogłaszać. To jest coś wspaniałego, kiedy mieszkańcy Opola i okolic gromadzą się razem, by się cieszyć i śpiewać kolędy.