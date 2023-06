Papież Jan Paweł II na Górze świętej Anny. Zdjęcia sprzed 40 lat z archiwum IPN

Z tego też powodu nikogo nie dziwiło, że sąsiadujący z błoniami, na których odbyły się nieszpory lasek, położony poniżej Domu Pielgrzyma, otoczony był wysoką na kilka metrów siatką maskującą, przez którą można było dojrzeć bojowe pojazdy osławionego ZOMO i licznych funkcjonariuszy.

21 czerwca 1983 roku był wtorek, jednak tego dnia mało kto poszedł do szkoły czy pracy. Od rana do Zdzieszowic i Szymiszowa pociągi - wahadła co kilkadziesiąt minut dowoziły tłumy pielgrzymów. Stamtąd na miejsce spotkania trzeba było dojść pieszo.