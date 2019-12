Parafia w Opolu „na górce” jest zadłużona. Potrzebuje pomocy

- W ramach kapłańskiej pomocy zaprosiłem ks. Bogusława do nas z kazaniem, a po mszach św. stanął z koszyczkiem przed kościołem i zbierał ofiary – mówi proboszcz w Opolu-Gosławicach, ks. Marcin Cytrycki. - Podobnie pomagamy kapłanom ze Wschodu, którzy przyjeżdżają i proszą o pomoc. To był nasz wyraz międzyparafialnej solidarności. Prosty gest bez żadnej filozofii. Cieszę się, że nasi parafianie to zrozumieli i bardzo pomogli.

Ks. Kobienia podkreśla, że parafia „na górce” należy do najstarszych w Opolu. Z tą parafią i świątynią wiąże się pobożna legenda o pobycie w mieście św. Wojciecha.

- Nie jest to parafia duża (3600 osób – red.), a wielu jej mieszkańców tą osoby w starszym wieku, zwykle niezbyt zamożne - dodaje. Wszystko to sprawiło, że udźwignięcie remontu okazało się dla tej wspólnoty bardzo trudne. Nie może to jednak być powodem zamknięcia parafii, to by zresztą problemu nie rozwiązało. Dobrze, że nowy proboszcz zdecydował się w opolskich i podopolskich parafiach głosić Słowo Boże i prosić o wsparcie. Księża i parafianie, którzy życzliwie zdecydowali się pomóc, pokazali piękną postawę. Oby było ich jak najwięcej.