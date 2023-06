Parking przy CH Karolinka w Opolu będzie płatny. Za godzinę parkowania zapłacimy 4 zł. Zakupy w Opolu będą teraz jeszcze droższe

Coraz trudniej jest zaparkować pod Karolinką w Opolu

2,5 tysiąca miejsc parkingowych na ogromnym parkingu przy CH Karolinka w Opolu to zdecydowanie zbyt mało, by pomieścić rosnącą liczbę klientów, którzy chcą skorzystać z atrakcji centrum handlowego.

Problemem są zwłaszcza osoby, które zostawiają samochody pod centrum i przesiadają się do komunikacji miejskiej lub idą do pracy do pobliskich zakładów. Efekt? Brak miejsc dla tych, którzy chcą zrobić zakupy w CH Karolinka.