PGNiG Superliga. Pierwsze zwycięstwo Gwardii Opole w sezonie 2021/22. Pokonała MMTS Kwidzyn [ZDJĘCIA, KIBICE NA MECZU]

Choć opolanie przystępowali do tego starcia po dwóch porażkach na inaugurację sezonu, z przedostatniego, 13. miejsca w tabeli, to jednak już na początku tygodnia dla wszystkich osób związanych z Gwardią napłynęły optymistyczne wieści. Co prawda wiadomo było, że na mecz z MMTS-em po złamaniu nosa nie zdąży wrócić Wiktor Kawka, ale do dyspozycji trenera Rafała Kuptela był już skrzydłowy Patryk Mauer. Ponadto fatalnie wyglądający uraz kolana, jakiego w Kielcach nabawił się bramkarz Adam Malcher, nie okazał się tak groźny jak myślano. Golkiper gwardzistów „tylko” naderwał więzadło krzyżowe przednie i tym samym po okołu miesiącu przerwy powinien wrócić do gry.