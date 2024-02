Lionel Messi, Wembley, zaraz PGE Narodowy. Ciekawe losy Artura Pikka, estońskiego piłkarza Odry Opole [WYWIAD]

Miałeś w swojej karierze okazję zagrać przeciwko Lionelowi Messiemu i reprezentacji Argentyny. Po takim doświadczeniu chyba już nic w piłce nożnej nie jest ci straszne? Było to dla mnie, jak i dla całej reprezentacji Estonii, wyjątkowe przeżycie. Argentyna wystawiła bardzo mocny skład – zagrali właściwie jej wszyscy najlepsi zawodnicy. Dla tak małego kraju jak nasz była to niepowtarzalna okazja, by zobaczyć, jak w piłkę nożną grają najlepsi na świecie. Choć przegraliśmy ten mecz 0:5, udział w nim był przyjemnością. A co do Leo Messiego, który strzelił nam wszystkie pięć bramek, to można tylko wzdychać z zachwytu, kiedy ma piłkę przy nodze. To, jak myśli na boisku, jak dobrze się zachowuje i w jakim tempie podejmuje poszczególne decyzje robi niezwykłe wrażenie. Jako reprezentant Estonii, już wcześniej miałem jednak okazję mierzyć się z kilkoma innymi bardzo mocnymi drużynami, na czele z Anglią, Belgią czy Niemcami. Starcie z tak uznanym przeciwnikiem jak Argentyna nie było więc dla mnie kompletną nowością.

Jak w ogóle doszło do tego, że Estonia latem 2022 roku zagrała mecz towarzyski z późniejszym mistrzem świata? Dokładnie nie wiem. To bardziej pytanie do estońskiej federacji, jak udało im się coś takiego zorganizować. Zmierzyliśmy się w Hiszpanii, na stadionie Osasuny Pampeluna. Zastanawiam się tylko czasami, czy argentyńscy piłkarze wiedzieli przed tym meczem, gdzie leży Estonia i co to w ogóle jest (śmiech).

Zostało ci coś po tym meczu poza wspomnieniami? Może koszulka którejś z piłkarskich gwiazd? Kilku zawodników otrzymało koszulki Argentyńczyków, jeden z nich nawet Leo Messiego, ale ja w tym gronie się nie znalazłem. Nie chcieliśmy też robić „cyrku” wokół tego spotkania i błagalnie prosić rywali o wymianę strojów. Z różnych względów nie zawsze jest to łatwe. Najważniejsze, że mogliśmy się ze sobą zmierzyć przez 90 minut na boisku. Po zakończeniu meczu zrobiliśmy też sobie trochę zdjęć i to one, obok wspomnień, są moją pamiątką z tego meczu.

Innym niezapomnianym przeżyciem był zapewne dla ciebie występ na największym stadionie, na jakim w życiu było ci dane zagrać. Jak najbardziej. Mówimy o londyńskim Wembley, gdzie w 2015 roku mierzyliśmy się z reprezentacją Anglii w eliminacjach do Euro 2016. Na trybunach zasiadło wtedy ponad 75 tysięcy ludzi. Dla zawodników występujących w Premier League nie było to pewnie nic szczególnego, bo oni w podobnej atmosferze rozgrywają właściwie każdy mecz ligowy. Mi osobiście jednak cała otoczka spotkania dodawała ekstra motywacji. Każdy piłkarz chyba marzy o tym, by choć przez chwilę być częścią tak wielkiego widowiska. Wtedy jeszcze przed takimi wydarzeniami trochę się stresowałem, ale teraz podchodzę już do nich o wiele spokojniej. Mimo porażki 0:2, uważam, że w Londynie zagraliśmy wtedy naprawdę dobrze. W tych samych kwalifikacjach, we wcześniejszym meczu u siebie, zresztą również mocno postawiliśmy się Anglikom.

Przegraliście wtedy 0:1, po bramce zdobytej w 74. minucie z rzutu wolnego przez Wayne’a Rooney’a. To jednak o tobie po ostatnim gwizdku było bardzo głośno, z powodu … munduru wojskowego.

Bo zaraz po zakończeniu meczu musiałem wrócić do jednostki wojskowej. Byłem wtedy w trakcie odbywania obowiązkowej służby. Miałem pozwolenie na odbywanie treningów w klubie, ale tylko na ten czas mogłem opuszczać jednostkę. Kiedy jednak otrzymałem powołanie do kadry, to federacja w porozumieniu z wojskiem ustaliła, że przez tydzień mogę nieprzerwanie przebywać na zgrupowaniu reprezentacji. Główny warunek był jednak taki, że tuż po zakończeniu meczu z Anglią musiałem wrócić do armii. Ogólnie raczej myślałem, że będę w tym spotkaniu rezerwowym. Nie miałem takiego samego rytmu treningowego co inni piłkarze, ale byłem bardzo dobrze przygotowany fizycznie. Po czterech lub pięciu dniach treningów z kadrą wyglądałem na tyle korzystnie, że trener mi zaufał i wystawił mnie w wyjściowym składzie. To był mój pierwszy pełny występ w reprezentacyjnych barwach. Kiedy po meczu angielscy trenerzy i piłkarze zobaczyli mnie w mundurze wojskowym, byli w szoku. Zauważyły to również tamtejsze media i kolejnego dnia stałem się w nich bohaterem jednego z artykułów.

Artur Pikk (nr 28) trafił do Odry Opole na początku 2023 roku. Nominalnie występuje na lewej obronie, ale w razie potrzeby może również zagrać jako lewy pomocnik. Wiktor Gumiński

Jak w Estonii podchodzicie do najbliższego reprezentacyjnego wyzwania, czyli półfinałowego meczu barażowego o awans do Euro 2024 z Polską (21 marca - red.)?

Nie pompujemy balonika, bo mamy świadomość, jak trudne wyzwanie czekać nas będzie podczas meczu na PGE Narodowym w Warszawie. Oczywiście spróbujemy powalczyć o swoje, bo nie wiem, czy kiedykolwiek będziemy mieć lepszą szansę, by zagrać w mistrzostwach Europy. Robimy co w naszej mocy, by jak najlepiej przygotować się do tego starcia. Każdy z reprezentantów dostał już od selekcjonera wiadomość, że samemu musi zadbać o odpowiednie przygotowanie fizyczne i mentalne, bo nie będziemy mieć wiele czasu na wspólną pracę przed spotkaniem z Polakami. Podchodzimy do niego z chłodną głową, ale i z wiarą, że wszystko jest możliwe. To tylko jeden mecz, a w takim przypadku nigdy do końca nie wiadomo, co się może wydarzyć.