Pięć gmin podpisało umowy na realizację programu Maluch+. W sumie na Opolszczyźnie powstanie 121 nowych miejsc żłobkowych

- Mamy budynek, w którym już funkcjonuje żłobek. Dzięki tym pieniądzom będziemy mogli zwiększyć liczbę dzieci - mówi Wojciech Jagiełło, zastępca prezydenta Kędzierzyna-Koźla. - Budynek zostanie wyremontowany, bo tego wymaga. Został postawiony pod koniec lat 70., na początku 80. Te pieniądze na to pozwolą. Jestem zwolennikiem wszystkich pieniędzy, które absorbuje się do oświaty, czy do placówek wychowania do 3 lat, a jeżeli są to jeszcze pieniądze zewnętrzne, unijne, przekazane przez wojewodę to bardzo się cieszę.