Pięknie ozdobioną choinkę możesz mieć za darmo! Wyjątkowa wymianka w bibliotece w Opolu

Miłośnicy stylu Zero Waste zachęcają, by nie zaśmiecać planety ozdobami, które nam się opatrzyły, ale podzielić się nimi z innymi, których wciąż mogą one zachwycać. W zamian sami również możemy znaleźć na sobotniej wymiance cudeńka i to zupełnie za darmo.

pixabay.com