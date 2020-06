Pielgrzymka mniejszości narodowych w Opolu. Z powodu epidemii pątnicy nie spotkali się na Górze św. Anny

- To nie jest przypadek, że 25 lat temu pierwsza pielgrzymka mniejszości odbywała się w uroczystość Trójcy Świętej i tak samo jest w tym roku, kiedy pielgrzymka ma swój srebrny jubileusz – mówił w kazaniu biskup opolski Andrzej Czaja. - Bo to jest ideał życia i bycia: jedność we wspólnocie, komunia w jedności. I tego wzorca musimy się trzymać, układając wzorce życia kościelnego, rodzinnego i społecznego. Bądźcie wierni swemu pielgrzymowaniu. Upraszajcie ciągle mocy wiary. Bo to ona pomaga nam żyć w zgodzie, pokoju i miłości. Żyjmy – jak Bóg – w zgodzie, pokoju, miłości i wzajemnym poszanowaniu. Mniejszości nie są dla nikogo zagrożeniem. To nie balast dla większości, ale wielkie ubogacenie.

W mszy św. w katedrze – odprawianej w trzech językach - uczestniczyli członkowie większości polskiej, mniejszości niemieckiej z województw opolskiego i śląskiego oraz Romowie ze swoim liderem Janem Korzeniowskim, który odczytał w swoim ojczystym języku jedno z czytań mszalnych i podziękował za zaproszenie do katedry. Podkreślił, iż Romowie są od pierwszej pielgrzymki mniejszości jej stałymi uczestnikami.