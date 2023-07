Pijani wyzywali Ukrainkę z trójką dzieci. Do zdarzenia doszło przy ul. Prószkowskiej w Opolu. Teraz szuka ich policja

Ofiarą agresji padła 45-letnia Nadija, która pochodzi spod Tarnopola na Ukrainie. Kobieta bardzo dobrze zna Opole, bo od 20 lat przyjeżdża tutaj do pracy, jako sprzątaczka. Obecnie przebywa w Polsce razem z trójką dzieci w wieku: 8, 10 i 13 lat, które przyjechały do mamy w ramach wakacji.

Atak na matkę z dziećmi

Feralnego dnia (6 lipca) rodzina wybrała się na spacer wokół nowej tężni w Opolu.

Do domu wracali wieczorem, autobusem nr 15. Para, od której czuć było alkohol, wsiadła do tego samego autobusu i opuściła, go na tym samym przystanku: „Wiosenna-Prószkowska”.