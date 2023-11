Pijany kierowca w Prudniku zaparkował swój samochód na wysepce ronda

- Mężczyzna już stracił prawo jazdy. Teraz za jazdę w stanie nietrzeźwości grozi mu do 2 lat więzienia, sądowy zakaz prowadzenia pojazdów oraz minimalnie 5 000 złotych grzywny - informuje asp. szt. Andrzej Spyrka, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Prudniku.

Kierowcą okazał się 69-letni mieszkaniec Małopolski. Potwierdziło się podejrzenie świadków wypadku, że znajduje się on pod wpływem alkoholu. W organizmie miał blisko 1,5 promila alkoholu .

Świadkowie tego wypadku zadzwonili na policję, mówiąc, że zachowanie kierowcy wskazuje, że może być on nietrzeźwy.

Do incydentu doszło w ostatnią sobotę (4 listopada), tuż przed godzina 23:00 na rondzie im. Stanisława Szozdy w Prudniku.

Co grozi za jazdę samochodem po alkoholu

Stan po użyciu alkoholu Stan, w którym stężenie alkoholu we krwi kierowcy wynosi 0,2-0,5 promila (0,1-0,25 mg alkoholu na 1 dm3 wydychanego powietrza), nazywamy stanem po użyciu alkoholu. Jest to wykroczenie. Zgodnie z Kodeksem wykroczeń za prowadzenie pojazdu mechanicznego po użyciu alkoholu bądź środków o podobnym działaniu, grozi kara:

Dopuszczalna ilość alkoholu Zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w Polsce, dopuszczalne stężenie alkoholu we krwi kierowcy to 0,2 promila.

grzywna nie niższa niż 2500 zł (maksymalna to 30 tysięcy zł) lub areszt do 30 dni;

zakaz prowadzenia pojazdów od 6 miesięcy do 3 lat;

15 punktów karnych.

Stan nietrzeźwości

W przypadku stężenia wyższego niż 0,5 promila alkoholu we krwi (powyżej 0,25 mg alkoholu na 1 dm3 wydychanego powietrza), jest to stan nietrzeźwości. Jest to przestępstwo.

Zgodnie z Kodeksem karnym za prowadzenie pojazdu mechanicznego po użyciu alkoholu bądź środków o podobnym działaniu, grozi kara: