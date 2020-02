Pod Opolem wodzili niedźwiedzia. Najstarsi mieszkańcy nie pamiętają, od jak dawna trwa ta tradycja [ZDJĘCIA]

Gabriela i Andrzej Świercowie byli jedną z rodzin, które przyjęły niedźwiedzia i jego orszak. Pani domu – jak każe tradycja – zatańczyła z misiem i została, na szczęście, posmarowana po twarzy sadzą. Żeby cały rok był szcześliwy.

- Ja jestem tu 33 lata – mówi pani Gabriela. - I zawsze niedźwiedzia przyjmujemy, a mąż mieszka tu jeszcze dłużej, bo ta tradycja była w Węgrach od zawsze.

- Włączamy się tym chętniej, że wodzenie organizuje nasza OSP – dodaje pan Andrzej. - Sam jestem strażakiem i moi synowie, którzy idą w orszaku niedźwiedzia. Chętnie naszej straży pomagamy. Zebrane w czasie wodzenia pieniądze przydadzą się pewnie na zakup jakiegoś drobnego sprzętu.

- Jesteśmy tu nowi, więc przyjmujemy niedźwiedzia pierwszy raz – mówią Karol Goch i Alicja Kosakowska. - Tradycja jest bardzo ważna i trzeba ją pielęgnować. Wodzenie niedźwiedzia to jest nasze regionalne dziedzictwo. Najbardziej przeżywają to wydarzenie dzieci, Gustaw i Jeremi. Jak tylko zobaczyły, co się dzieje, zaraz ubrały stroje karnawałowe.