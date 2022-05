Podwyżki dla mieszkańców Opola. Więcej zapłacimy za deszczówkę. Czy opłata jest zgodna z prawem?

Opłata deszczowa w Opolu weszła w życie z początkiem 2021 roku. Jej wprowadzenie było uzasadniane przez miasto wzrostem opłaty, jaką musi odprowadzać za wody opadowe do Wód Polskich. Jednocześnie wskazywano, że jest to zachęta do tego, aby właściciele nieruchomości tworzyli na nich powierzchnie biologicznie czynne oraz zbiorniki retencyjne, aby magazynować jak najwięcej deszczówki, bowiem w ten sposób można zmniejszyć wysokość comiesięcznej opłaty.

Wyrok sądu nie rozstrzyga sprawy

Uchwałę wprowadzającą opłatę zaskarżył Tomasz Wolny ze Stowarzyszenia Technologii Ekologicznych "Silesia". Argumentował, że jest to nowa opłata publicznoprawna bez podstawy prawnej. Zaznaczał, że właściciele nieruchomości mają obowiązek wykonania połączenia z kanalizacją burzową, czyniąc z opłaty daninę publiczną, którą określił mianem "podatku od nieruchomości bis".



Ratusz argumentował, że to nie jest danina, tylko wynagrodzenie dla WiK za świadczenie usługi. Przekonywał, że opłata nie jest powszechna i dotyczy tylko tych mieszkańców, którzy odprowadzają wody opadowe do kanalizacji. Zaznaczał, że pieniądze z opłaty będą nie tylko odprowadzane do Wód Polskich, ale i przeznaczone będą na inwestycje w sieć kanalizacyjną.