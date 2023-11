Policjanci z Brzegu zatrzymali złodzieja portfeli. Płacił kartami za zakupy spożywcze. Mężczyzna usłyszał już zarzuty

Kilka dni temu brzescy policjanci otrzymali telefon, z którego wynikało, że do mieszkania dzwoniącego wszedł nieznany mężczyzna, zabrał z przedpokoju portfel i zaczął uciekać. Zgłaszający szybko zareagował i na klatce schodowej odebrał mu łup, a podejrzewany mężczyzna uciekł w nieznanym kierunku.

- Sprawą natychmiast zajęli brzescy policjanci. Patrole będące w służbie sprawdziły przyległe ulice, a także te bardziej oddalone. Już po kilkunastu minutach od zgłoszenia, na jednej z ulic w mieście kryminalni zauważyli mężczyznę odpowiadającego rysopisowi. Zatrzymali go i przewieźli do komendy. Jak się okazało, zatrzymany 45-latek miał na koncie szereg podobnych kradzieży. Do nich dochodziło we wrześniu i październiku tego roku. Z relacji osób poszkodowanych wynikało, że ginęły im portfele, dokumenty i karty płatnicze. Najczęściej z miejsca zamieszkania, pozostawione w przedpokoju - informuje st. asp. Patrycja Kaszuba z Komendy Powiatowej Policji w Brzegu.

Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że zatrzymany skradzionymi kartami płacił zbliżeniowo za zakupy spożywcze. Swoim działaniem spowodował straty blisko 6000 złotych. W związku ze sprawą został zatrzymany również 23-letni znajomy mężczyzny. Jak ustalili śledczy miał również korzystać z wcześniej skradzionej karty płatniczej. Dwukrotnie dokonał zapłacił nią za zakupy.

Starszy z mężczyzn łącznie usłyszał 7 zarzutów. Wszystkie dotyczyły kradzieży dokumentów, pieniędzy, a także włamań na konta bankowe. Tym razem działał w warunkach recydywy. Grozi mu kara do 15 lat więzienia. Natomiast młodszy usłyszał dwa zarzuty, które dotyczyły kradzieży i włamań na konto bankowe. Grozi mu do 10 lat więzienia.