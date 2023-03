Pracownicy opolskich instytucji kultury otrzymają podwyżki. Średnio nawet 800 zł

- Te podwyżki obowiązują od stycznia, czyli pracownicy instytucji kultury otrzymają wyrównanie przy najbliższym wynagrodzeniu. Ta kwota jest do dyspozycji dyrektorów instytucji kultury. W związku z tym, że niektórzy pracownicy dopiero co otrzymali podwyżki w wysokości pięciuset złotych złotych związane z płacą minimalną, to dyrektor będzie decydował, czy pracownik otrzyma podwyżkę w kwocie pięciuset, ośmiuset, czy tysiąca pięciuset złotych – tłumaczy wicemarszałek Kubalańca.