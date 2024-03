Prof. Franciszek Marek został doktorem honoris causa Uniwersytetu Opolskiego. Śląsk to jego pasja

- Gdy nie wykładał i nie pisał, to oddawał się ulubionym zajęciom, takim jak chociażby majsterkowanie czy odnawianie starych mebli. Profesor umie także gotować, jego popisowa potrawą jest świąteczny rosół. Niektórzy twierdzą, że sam robi kluski śląskie, którymi częstuje swoich gości w domu w Gogolinie – mówiła prof. Pobóg-Lenartowicz.

W końcowej części przemowy można było usłyszeć:

- Szanowny Panie Profesorze, Dostojny Doktorze Honorowy, patrząc na pana drogę życiową i naukowe osiągnięcia, myślę, że nikt nie ma wątpliwości, że przez te wszystkie lata pozostał pan wierny słowom przysięg doktorskiej. Zawsze we wdzięcznej pamięci zachował pan uniwersytet i nigdy nie sprzeniewierzył się pan etosowi badacza i wykładowcy. Nigdy nie kierował się pan chęcią zysku, próżną sławą ani potrzebą zrobienia kariery. I właśnie dlatego dołączył pan do wielkiego panteonu twórców śląskiej literatury: Józefa Lompy, ks. Norberta Bończyka, ks. Konstantego Damrota, Juliusza Ligonia i wielu innych. Panie Profesorze, przyzwyczaił się pan do bycia młodym – i niech tak zostanie! Życzymy dużo zdrowia, pogody ducha i wytrwałości! – zakończyła prof. Pobóg-Lenartowicz.