Prof. Marcin Lorenc o złych emocjach i braku merytoryki w kampanii. „Zajmijmy się tym, co jest ważne”

W nawiązaniu do słów o merytorycznej kampanii kandydat opowiedział też o swoim doświadczeniu, jakie zdobył jako rektor politechniki.

- Mieszkam w Opolu ponad 50 lat. Mam bardzo duży bagaż doświadczeń jeżeli chodzi o zarządzanie w kryzysie. Sytuacja, jaką Politechnika Opolska przeżywała w latach 2018-2019 doprowadziła do bardzo głębokiego kryzysu. Wyprowadziliśmy tę uczelnię na prostą i bardzo dobrze się teraz rozwija. Uważam, że mógłbym to dalej rozwijać i przełożyć to na powiat opolski. Znam problemy opolskich przedsiębiorców i wiem, co i gdzie trzeba zrobić – mówił profesor Lorenc.