Prof. Marcin Lorenc otrzymał groźby pozbawienia życia. Do wyborów idzie jednak nieugięty i apeluje o zaprzestanie dalszej mowy nienawiści

Cytując fragment tej wiadomości, kandydat na senatora zaznaczył, że takie zachowanie to nie jest debata polityczna, lecz akt nienawiści.

- „Witaj trupie, cześć… będziesz znowu wisiał i bujał się jak wahadło. Odliczaj dni do swojej śmierci. My nie wybaczymy…” - to tylko kilka zdań z groźby, która trafiła do prof. Lorenc na jego prywatny adres mailowy. Te słowa nie pozostawiają złudzeń co do intencji autora.